Москва, 6 декабря 2019, 18:40 — REGNUM Самая главная проблема в том, что президент Украины Владимир Зеленский не может поступить так же, как поступают его противники, считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 6 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 декабря Зеленский заявил, что украинская армия не перестанет быть приоритетом власти и после достижения в Донбассе мира.
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