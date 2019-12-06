Москва, , 18:40 — REGNUM Самая главная проблема в том, что президент Украины Владимир Зеленский не может поступить так же, как поступают его противники, считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 6 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Самая главная проблема в том, что Зеленский никак не может и даже не делает попытки мобилизовать свой электорат в свою поддержку, — сказал депутат. — Он мог бы это сделать так же, как его противники мобилизуют свой. Он мог бы поступить так же. Для этого надо просто иметь решимость и действовать последовательно. Но оказывается, он или не может, или не хочет, или не умеет. Скорее всего, не умеет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 декабря Зеленский заявил, что украинская армия не перестанет быть приоритетом власти и после достижения в Донбассе мира.

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