Москва, , 18:39 — REGNUM Позиция Российской Федерации по неразмещению ракет средней и меньшей дальности в Европе останется неизменной, даже если никто не поддержит предложенный РФ мораторий. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Напомним, что власти США разорвали российско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В связи с этим встала угроза размещения этих ракет в непосредственной близи от российских границ.

Москва предложила объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности хотя бы в Европе и предложила другим странам присоединиться к этому мораторию. По словам президента России Владимира Путина, на предложение российского моратория откликнулся только президент Франции Эммануэль Макрон.

Лавров заявил, что несмотря на такое положение вещей, позиция Москвы по неразмещению первой ракеты средней и меньшей дальности в Европе не изменится.