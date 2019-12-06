Киев, , 18:39 — REGNUM Фракция «Слуга народа» сомневается, что успеет принять закон о продаже земли во втором чтении и в целом в декабре, как было запланировано ранее.

Об этом журналистам заявил сегодня, 6 декабря, первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Причина задержки — огромное количество поданных к законопроекту поправок, которых уже более 4 тыс. штук.

«Если мы заходим в вопросы, в которых 4 тыс. поправок, из которых 3 тыс. будут ставить на подтверждение… это примерно 600 часов работы, или 100 пленарных дней. Много получается», — заявил Корниенко.

По его словам, сейчас в президентской фракции совместно с руководством Рады ищут процедуру, по которой можно будет рассмотреть все поправки в закон о земельной реформе поскорее.

«Надо построить работу Верховной рады и не сорвать законодательный процесс, но при решить этот важнейший вопрос для украинского народа», — заявил Корниенко, уточнив, что главная сложность в следующем — когда Рада возьмется за рассмотрение земельной реформы во втором чтении, то по процедуре не сможет прерваться и рассматривать другие вопросы.

ИА REGNUM напоминает, что 4 декабря глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о продаже земли на следующей пленарной неделе, с 17 по 20 декабря. 2 декабря уже было известно, что к законопроекту во время подготовки его ко второму чтению поступило свыше 3 тысяч поправок.

В первом чтении силами фракции «Слуга народа» законопроект о продаже земли парламент Украины принял 13 ноября — за документ проголосовали 240 депутатов при 226 необходимых.