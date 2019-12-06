Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM Чиновник при исполнении обязанностей связан определёнными правилами поведения, которые не дают никакого права на публике выражаться в неприемлемой форме, заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Солонников, комментируя нецензурный совет начальницы отдела по молодежной политике Соснового Бора (Ленобласть).

Напомним, в Гатчине проходит молодежный форум, на котором выступила Александра Позднякова — начальник отдела по молодежной политике Сосновоборского городского округа. Чиновница в напутственном слове посоветовала молодежи много работать, используя формулировку слова «работать» в нецензурной форме.

Использование матерных слов в общественном месте — это административная статья, мелкое хулиганство, отметил собеседник агентства. Как только на это действие будет подана жалоба и будет доказано, что чиновница это совершила, будет и решение, она может лишиться занимаемой должности.

«Надо понимать, где, при каких обстоятельствах и с кем ты говоришь. Когда человек находится при исполнении своих должностных обязанностей, у него четко прописано в должностных инструкциях, как он должен себя вести», — сказал Дмитрий Солонников.

Добавим, что по итогам 2017 года Александра Позднякова была отмечена премией губернатора Ленобласти и вошла в десятку лучших руководителей молодёжных организаций России.

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