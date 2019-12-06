Тбилиси, 6 декабря 2019, 18:26 — REGNUM Нино Бурджанадзе в ходе встреч в Москве никому извинений не приносила, тем более в связи с визитом Гаврилова, заявили в пресс-службе партии «Единая Грузия — Демократическое движение», лидером которого является Бурджанадзе. О том, что она на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым извинилась за инцидент с Гавриловым в ходе его визита в Тбилиси, сообщили российские СМИ. В Тбилиси назвали это сообщение дезинформацией.
В то же время соратники Бурджанадзе подчеркивают и еще раз доводят до общественности ее позицию в связи с этим инцидентом.
Напомним, что Сергей Гаврилов прибыл в Грузию вместе с делегациями Межпарламентской ассамблеи православия для проведения в Тбилиси очередной сессии МАП. Как председателю организации Гаврилову было отведено место в зале заседаний, которое обычно занимает председатель парламента Грузии. Этот факт вызвал возмущение оппозиции, депутаты от которой ворвались в зал, оскорбили Гаврилова, облили его водой и сорвали сессию.
Затем перенесли протест за стены парламента, в результате чего 20 июня вечером мобилизованные оппозицией сторонники по призыву лидеров начали штурм здания парламента. Полиция и спецназ применили водометы, слезоточивый газ и пластиковые пули и разогнали акцию протеста, что вызвало осуждение действий властей как в Грузии, так и за ее пределами.