Москва, , 18:24 — REGNUM В эти минуты в Москве проходит прием правительства российской столицы для дипломатических миссий, аккредитованных в РФ. Мероприятие проходит в концертном зале парка «Зарядье», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иностранных дипломатов приветствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города поблагодарил присутствующих за плодотворную работу.

«На улицах Москвы появляются новогодние украшения — первый признак того что пора встречаться с дипломатическим корпусом Москвы. У нас хорошая традиция встречаться в преддверии Нового года, обмениваться мнением о прошедшем годе. Хотел бы вас поблагодарить за ваше отношение к нашему городу. Вы и ваши организации активно сотрудничаете с Москвой», — сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что уходящий год стал подтверждением этого сотрудничества, а также дружбы иностранных дипломатических миссий с правительством российской столицы.

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