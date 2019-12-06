Москва, , 18:21 — REGNUM В тех советах, который бывший президент Украины Пётр Порошенко дал своему преемнику Владимиру Зеленскому, есть только один практический совет, считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 6 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Дело в том, что проблема не в том, что говорит Порошенко или устанавливает какие-то рамки. Проблема в том, что пост президента Украины реально загоняет Зеленского в определённую колею с той Украиной, где считается нормой отрицать очевидное (например в языковом вопросе), с той Украиной, которая считает, что можно уничтожать собственных граждан. Политическая элита Украины воспитана в таком виде. Та часть политической элиты, которая так не рассуждала, во-первых, сегодня в меньшинстве, а во-вторых, была вынуждена бежать от репрессий», — сказал Затулин.

При этом депутат отметил, что в том, что насоветовал Порошенко, есть только один практический совет — не обсуждать газ. Такой совет, по мнению Затулина, Порошенко даёт по той простой причине, что он один из главных газовых трейдеров на Украине, который заинтересован в схеме, когда газ идёт реверсом, а Порошенко продолжает извлекать из этого свою маржу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Украины Пётр Порошенко дал Зеленскому советы, касающиеся переговоров в «нормандском формате». В частности Порошенко рекомендовал «никогда и ни в чём не доверять» президенту России, не поддаваться на «манипуляции и заискивания» и воздержаться от переговоров по газу, так как его могут вынудить «сделать важные уступки в политическом треке в обмен на дешёвый газ».

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