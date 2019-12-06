Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM Псковская область и Пермский край станут первыми регионами, где могут появиться филиалы Музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом 6 декабря говорили на совещании в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Очень реально открыть музей, например, в рабочем поселке Дедовичи Псковской области. Сегодня мы уже посмотрели объект, который там находился. Я хочу сказать, что формирование партизанского обоза, который пришел в марте 1942 года в Ленинград блокадный, — это заслуга псковичей, заслуга людей, которые жили на этой земле. Конечно, обойти их вниманием сегодня нельзя, благо есть серьезная инициатива с места. Они нашли здание, хотят, чтобы возник такой музей», — сообщила директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик.

По ее мнению, налаживание таких связей между регионами позволит общаться и потомкам партизан, и самим ветеранам войны, которые пока еще живы.

Лезик заявила, что Пермское землячество в Петербурге тоже с большим энтузиазмом отнеслось к идее создания филиала музея на Урале.

«Это будет самый первый филиал музея на отдаленной земле», — сказала Лезик.

Эту информацию подтвердил и глава комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев. По его словам, инициативу поддерживают во всех субъектах РФ.

Он уже общался на эту тему со спикером Заксобрания Пермского края, и тот сообщил, что в регионе готовы подыскать место и открыть хотя бы один экспозиционный зал к 75-летию Победы в 2020 году.

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