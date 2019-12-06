Тбилиси, , 18:19 — REGNUM Оппозиционные партии, которые 6 декабря проводили очередное шествие из серии локальных протестов в Кутаиси, предупредили правительство Грузии, что если оно не пойдет на уступки, то оппозиция начнет большое национальное сопротивление.

Соответствующее заявление на митинге на центральной площади Кутаиси сделал лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе. По его словам, это великое сопротивление охватит все города и села, всю страну, и тогда уже действительно покончит с нынешним режимом.

Акция оппозиции в прямом эфире транслировалась как в соцсетях, так и в эфире грузинских телекомпаний. Местное население встретило эту акцию неоднозначно. Вместе со сторонниками у оппозиции оказалось и немало противников, которые по ходу шествия то ввязывались в драку с демонстрантами, то забрасывали их яйцами и иными предметами. Но лидеры оппозиции уверенно заявили, что эти люди — насильники и активисты правящей «Грузинской мечты», которые на деньги Бидзины (имеется ввиду председатель правящей партии Бидзина Иванишвили) готовы пойти на все.

На вопросы журналистов, как видится оппозиции всеобщее сопротивление, Георгий Вашадзе ответил, что действовать они будут «исключительно мирными путями», но подчеркнул, что и у мирного протеста «есть разные формы». Дальше уточнять оппозиционер не стал.

«Весь мир увидит, как все от мала до велика встанут на ноги и отправят на историческую помойку эту маленькую группу лжецов и мошенников. Очень мало времени осталось до победы, которой хочет каждый грузин», — уверенно заявил Вашадзе.

Напомним, что акции протеста в Грузии возобновились 14 ноября, после того, как парламент не смог принять проект поправок в Конституцию, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по пропорциональной системе. Такое обещание дал населению Бидзина Иванишвили еще летом этого года, на фоне протеста оппозиции, поводом для которого был избран визит в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.

Провал законопроекта в парламенте оппозиция восприняла как спектакль, устроенный парламентским большинством для оправдания очередного невыполнения лидером правящей партии данного народу обещания.