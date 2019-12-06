Донецк, , 18:14 — REGNUM Вооруженные силы Донецкой Народной Республики не собираются пускать на свою территорию «миниципальную стражу», которую предлагает ввести на территорию Донбасса Киев в рамках процесса «урегулирования». Об этом сегодня, 6 декабря, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что у республики есть своих правоохранительные органы, которые обеспечивают безопасность. Никакую «муниципальную стражу», которую предлагает ввести в Донбасс Киев, вооруженные силы ДНР не пустят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал об инициативе, которую он намерен выдвинуть на предстоящем саммите «нормандской четверки» в Париже. Суть предложения в том, что Киев хочет создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.

В ДНР негативно отнеслись к идее Зеленского. Пушилин подчеркнул, что силовики ДНР справляются со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве.

Что касается Зеленского, то его Пушилин призвал «прекратить бессмысленное словоблудие» и начать уже выполнять Минские соглашения.

Напомним, что Киев уже пять лет не выполняет Минские соглашения и пытается представить дело так, как будто это вина Донбасса. Вместе с тем украинская сторона настаивает на своей интерпретации положений Минских соглашений и фактически пытается взять Донбасс под полный контроль под видом урегулирования.