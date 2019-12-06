Калуга, , 18:10 — REGNUM 6 декабря в Москве состоялось общее собрание членов Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления. В составе калужской делегации собрание посетили глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат Городской думы Татьяна Коняхина.

Калужский ТОС победил на всероссийском конкурсе Пресс-служба Городской думы Калуги

На собрании состоялось награждение победителей всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» в 2019 году. В конкурсе, организованном Ассоциацией ТОС, приняли участие территориальные общины из 58 субъектов Российской Федерации. На рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 529 практик в пяти номинациях: «Благоустройство и экология», «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма», «Охрана памятников и объектов культурного наследия», «Социальная поддержка населения» и «Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт».

В номинации «Благоустройство и экология» первое место заняла калужская территориальная община «Содружество», возглавляемая депутатом Городской думы Калуги Татьяной Коняхиной.

«Этот высокий результат — общая заслуга и плод конструктивной совместной работы депутатов Городской думы, сотрудников городской управы и жителей города, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Территориальное общественное самоуправление получило широкое развитие в Калуге, успехи калужских территориальных общин неоднократно отмечались на федеральном уровне, работа по развитию ТОС и вовлечению жителей в решение вопросов местного значения будет продолжена, уверен, впереди нас ждут новые успехи и достижения».

Также в ходе собрания Александр Иванов выступил с докладом, посвящённым развитию межмуниципального сотрудничества.