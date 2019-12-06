Москва, 6 декабря 2019, 18:01 — REGNUM Успех президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в нормандском формате очень сильно понизит политическое влияние его оппонентов внутри страны, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Об этом он заявил 6 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя советы, которые дал Зеленскому его предшественник на посту главы государства.
Если это случится, тогда Зеленский, по мнению Данюка, сможет сделать следующий шаг — начать уголовные дела в отношении Порошенко.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Украины Пётр Порошенко предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один на предстоящем саммите в нормандском формате.
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