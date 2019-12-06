Москва, , 18:01 — REGNUM Успех президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в нормандском формате очень сильно понизит политическое влияние его оппонентов внутри страны, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Об этом он заявил 6 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя советы, которые дал Зеленскому его предшественник на посту главы государства.

«Фактически Пётр Порошенко говорит, что Владимир Зеленский, который был его главным оппонентом на выборах и которому Порошенко проиграл, должен теперь придерживаться того же самого курса, которым шёл предыдущий президент, — сказал Данюк. — Порошенко между тем не пользуется поддержкой украинского общества, ничего не решил в контексте урегулирования ситуации. Будет ли Зеленский его слушать в такой ситуации? Конечно, нет! Да, противники Зеленского будут стоять на майдане. Но почему они будут там стоять? Потому что любой прорыв, любой элемент конструктива, который сможет Зеленский внести на переговорах в нормандском формате, делает политическую субъектность его противников ещё меньше».

Если это случится, тогда Зеленский, по мнению Данюка, сможет сделать следующий шаг — начать уголовные дела в отношении Порошенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Украины Пётр Порошенко предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один на предстоящем саммите в нормандском формате.

Читайте ранее в этом сюжете: В Совфеде оценили совет Порошенко Зеленскому о встрече с Путиным