Краснодар, , 17:57 — REGNUM Представители правительств РФ и Белоруссии на всех уровнях работали быстро, но достаточно глубоко. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

«Работа нашими правительствами, правительствами двух стран, министров экономического развития, вице-премьерами — она всё-таки была очень быстрой и в то же время достаточно глубокой», — сказал Медведев.

При этом, по его словам, всё это не означает, что правительства двух стран берут всю интеграционную работу на себя, и ровно поэтому запланирована встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.