Сочи, Краснодарский край, , 17:54 — REGNUM Противников интеграции с Белоруссией в России нет, заявил 6 декабря российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

В ходе встречи с белорусским премьер-министром Сергеем Румасом Медведев высказал мнение, что интеграция никогда не проходит «без эмоций»: всегда есть разные мнения.

Российский премьер-министр опроверг слухи, что в России государственная политика в определённой степени находится под влиянием «антибелорусских элементов».

Медведев «Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Сочи проходят переговоры Медведева и Румаса, посвящённые вопросам интеграции двух стран. На следующий день здесь же состоятся переговоры президентов двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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