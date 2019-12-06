Берлин, , 17:43 — REGNUM Предварительное расследование в отношении людей, которые, по данным британского следствия, являются отравителями Сергея и Юлии Скрипалей, начато в Германии, пишет 6 декабря Spiegel Online.

Речь идёт о предварительном расследовании германской генпрокуратуры в отношении людей, которых британцы называют сотрудниками российской разведки: Александре Петрове и Руслане Боширове. В расследовании также примет участие германское федеральное ведомство по уголовным делам.

Источники газеты сообщили, что некоторая информация уже собрана. В частности, что российские «спецслужбисты» «засветились» в Германии, где их видели 2014 г. неподалёку от города Франкфурта.

Более того, источники уверяют, что в Германии у того подразделения, в котором работали названные люди, «есть связи».

Напомним, между Россия и Германией разразился дипломатический скандал из-за обвинений в адрес российских госструктур в том, что они якобы устранили в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Таким образом, теперь российские спецслужбы обвиняют, причём без всяких доказательств, в двух преступлениях — по «делу Скрипаля» (март 2018 г., Великобритания) и «делу Хангошвили» (август 2019 г., Германия).