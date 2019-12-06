6 декабря 2019 | Время чтения 18 мин

Арташес Гегамян, , 17:41 — REGNUM Итак, 2 декабря 2019 года на своей странице в Фейсбук премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видеоматериал, подготовленный Правительством Армении о проделанной работе в 2019 году и программах на 2020 год. В частности, там приводились данные Статистического Комитета Республики Армения за январь-октябрь 2019 года. Не скрою, прочитав резюме «народного премьера» о том, что: «Таким образом, у нас есть все основания утверждать, что экономический рост в 2019 году будет близок к 7%. Надеемся, также пересечет границу в 7%», — у меня был велик соблазн по примеру своих коллег, имеющих солидный запас знаний в области макроэкономики, подсказать Николу Воваевичу о том, что слагаемые роста ВВП в случае их критического осмысления выявят не столь уж радужную картину. К примеру, упоминаемый «народным премьером» рост услуг приобретает совершенно иное содержание, если учесть, что в общем объеме услуг 22,9% приходится на организацию азартных игр (деятельность казино, эксплуатация игровых автоматов и пр. пр., см. «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-сентябре 2019 г.», стр. 48). Вызывает вопросы и опережающий темп роста объема импорта в сравнении с темпом роста объема экспорта. Так, если в январе-октябре 2018 г. дефицит торгового баланса РА составил — $2014,0 млн, то за тот же период 2019 г. дефицит торгового баланса составил уже — $2127,7 млн. Таким образом, рост дефицита торгового баланса РА составил $113,7 млн, что отрицательно скажется на платежном балансе РА. Уже не приходится говорить о спаде в сельском хозяйстве, в производстве электроэнергии, как-то: в январе-октябре 2019 года объем производства электроэнергии составил 99,7% от уровня января-октября 2018 года (Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-октябре 2019 года, стр. 19).

Нагорный Карабах

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом: а в чем здесь упоминаемый мною выше соблазн. Так вот, в январе 2018 года Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ) признал необходимость вместо использования показателя валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в качестве основной оценки экономического развития стран, осуществить переход на новый показатель оценки состояния экономики стран, называемый индексом инклюзивного развития (inclusive development index, IDI). Примечательно, что, анонсируя IDI (далее Индекс — А. Г.) на ВЭФ 2018 года в Давосе, была отмечена необходимость переориентации приоритетов экономической политики на более эффективное противодействие незащищенности и неравенству, которые сопровождают технологические изменения и глобализацию. Более того, Индекс ставит своей целью широкое раскрытие экономической информации, а также информирование общества о конкретных показателях, достижение которых поможет устойчивому экономическому развитию, обеспечит неуклонный рост благосостояния населения. На ВЭФ в Давосе было также четко обозначено, что устойчивый и всеобъемлющий прогресс, сопровождающийся ростом доходов населения, наравне с ростом его экономических возможностей, уровня защищенности и качества жизни, должен быть признан политиками главной целью экономического развития. Одновременно было подчеркнуто, что Индекс базируется на 12 индикаторах, объединенных в три группы, которые значительно многограннее оценивают уровень экономического развития в сравнении с показателем роста ВВП. Как было отмечено выше, слагаемые Индекса разделены на три основные группы.

В первую группу вошли такие показатели, как рост и развитие страны, включающий следующие показатели, как-то: ВВП на душу населения в долларах США, производительность труда; ожидаемая продолжительность активной жизни; занятость трудоспособного населения.

Вторая группа показателей определяет включенность (инклюзивность), а именно: коэффициент расслоения общества по доходам; уровень бедности; коэффициент расслоения общества по распределению средств.

Третья группа показателей определяет преемственность поколений и устойчивое развитие, а именно: интенсивность выбросов парниковых газов; государственный долг; коэффициент демографической нагрузки.

Уважаемый читатель, я специально столь подробно изложил параметры Индекса с тем, чтобы обратить Ваше внимание на то обстоятельство, что в ходе завершившихся на днях прениях по обсуждению проекта бюджета Республики Армения на 2020-й год, в которых приняли участие более чем сто депутатов Национального Собрания РА, будь то на заседаниях комиссий или пленарных заседаниях НС РА, ни один из приведенных выше 12 параметров Индекса, за исключением показателя ВВП, так и не стал предметом рассмотрения, осмысления и обсуждения со стороны депутатов. Как показала практика последних полутора лет после государственного переворота апреля-мая 2018 года, власть предержащим РА куда сподручнее критиковать прежние власти, говорить «о кознях реваншистов» или же демагогически разглагольствовать о только им самим понятной экономической революции, нежели обсуждать насущные проблемы социально-экономического развития страны. А зря и вот почему. Так, ВЭФ, беря за основу Индекс, определил сравнительный уровень развитости отдельно для 29 развитых, а также 78 развивающихся стран.

Заметим, что в рейтинге по индексу инклюзивного развития развивающихся экономик мира Азербайджан занял почетное 3-е место из 78 стран, в то время, как Армения заняла лишь 45-е место. В порядке информации заметим, что Россия заняла 19-е место среди развивающихся стран по индексу инклюзивного развития. Для полноты картины приведем выдержку из доклада ВЭФ: «Десятилетия, в течение которых отдавался приоритет экономическому росту перед социальной справедливостью, привели к исторически высоким уровням неравенства в благосостоянии и доходах, что заставило правительства пропустить благотворный цикл, в котором рост усиливается благодаря более широкому распределению и генерируется без чрезмерного давления на окружающую среду или обременения будущих поколений». Читатель может упрекнуть меня в том, что обоснование необходимости широкого использования Индекса при составлении Государственного бюджета РА на 2020 год мне бы следовало изложить до начала обсуждения проекта Бюджета в Национальном Собрании РА. Предвосхищая возможность подобного упрека в свой адрес, замечу, что еще 19 января 2019 года ИА REGNUM опубликовало мою статью «Армении суждено первой взять огонь на себя», в которой для неподготовленной и профессионально неадекватной исполнительной власти Республики Армения на доступном им языке в статье была обоснована необходимость перевода экономики Армении на рельсы инклюзивного развития. Далее там же было объяснено, что это, в свою очередь, актуализирует задачу приведения структуры исполнительной власти в полное соответствие с новыми задачами по инклюзивному экономическому развитию Республики Армения. Более того, мною были упомянуты уже имеющиеся конкретные наработки по этой теме, в частности, приводились ссылки на «Стратегию развития Армении 2030», а с целью подбадривания Никола Воваевича приводились выдержки из выступления (4 апреля 2018 года) Президента РА Сержа Азатовича Саргсяна в ходе обсуждения этого документа. «В частности, хочу подчеркнуть необходимость устойчивого и высокого инклюзивного экономического роста, который должен быть ощутим для каждого гражданина Армении, а также для достижения наших общенациональных целей», — такую задачу поставил на указанном выше совещании Серж Саргсян. Но нутру нашим псевдореволюционерам куда более ближе нечто другое, весьма образно описанное в книге (романе-анекдоте) Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Приведу небольшую выдержку из этой книги:

«Если чего с мотором, так это можно помочь. Степан, — обратился он к Лукову, — ты бы пошуровал, чего там такое. Луков у нас на тракторе работает, — объяснил он летчику. — Любую машину разберет и опять соберет. — Ломать не строить, — подтвердил Луков и, достав из бокового кармана своей промасленной куртки разводной гаечный ключ, решительно двинулся к самолету».

Так и наш народный трибун, Никол Воваевич, себя любимый, в сопровождении дворняжки Чало с «посохом» в руках и ранцом за плечами в марте 2018 года направился из Гюмри в Ереван (пусть читатель не проводит аналогии с воспоминаниями Александра Сергеевича Пушкина, изложенными в «Путешествие в Арзрум (Эрзрум) во время похода 1829 года» — А. Г.) и не без помощи соросовских прихлебателей, активистов ЛГБТ-сообщества, членов тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», а также тысяч и тысяч обездоленных нуждой людей, жаждущих перемен граждан Армении, организовал ряд многотысячных митингов при подозрительно толерантном отношении к их организаторам со стороны правоохранительных органов (ведь митинги были не санкционированными), а оттуда Никол Воваевич с «разводным гаечным ключом» прямиком захватил власть и стал с усердием разбирать фундамент армянского государства. Признаемся, что популистскими лозунгами и обещаниями оболванивание народа, подстрекательство граждан Армении к противоправным действиям — это его стихия и в этом Никол Воваевич большой знаток, а закулисные кукловоды, так те вообще поднаторели в организации цветных революций, но, как говорится, ломать не строить. Заокеанскими стратегами были тщательно отшлифованы все промахи и упущения, имевшие место во время «Революции роз» в Тбилиси и на «Евромайдане» в Киеве. Один только батоно Михэил Саакашвили сколько раз выходил в социальных сетях в эфир с озвучиванием ценных подсказок для батоно Никола, в частности, с увещеваниями о необходимости скорейшей смены руководства силовых структур Армении, решительного освобождения от профессиональных управленцев старого режима, замены судебных органов, словом, полного набора указаний, реализация которых обеспечит достижение конечной цели — разрушение армянской государственности. Думается, что в этом вопросе «народный премьер» вполне оправдывает ожидания заокеанских стратегов и их воспитанников из соседней дружественной страны, выступающих в амплуа политических суфлеров. Более того, он не только оправдывает возлагаемые на него надежды, но и преуспел в этом. Взять хотя бы призыв действующего премьер-министра к своим согражданам блокировать здания судов в г. Ереване. Бесспорно, это новая веха, когда руководитель исполнительной власти призывает граждан руководимой им страны к совершению противоправных действий, что придает особый шарм, дополняет понятие революционер, столь близкое душе Никол Воваевича, в то же время, недостаточно осмысленное им. И после этого было наивно полагать, что Н. Пашинян, рассуждая об экономике Армении, мог бы по существу сказать что-либо полезное. Не приходится сомневаться в том, что индекс инклюзивного развития и само это выражение воспринимается «народным премьером» как нечто враждебное, если не сказать, как ругательство. Однако, это лишь первая часть театра абсурда, в котором вот уже двадцать месяцев пребывает Республика Армения. Не менее тревожен тот факт, что на всевозможных телеканалах, страницах и интернет порталах самых разнообразных масс-медиа, как властных, так и оппозиционных, ведутся острые дискуссии по Государственному бюджету РА на 2020 год, причем в полном отрыве от анализа динамики изменений индикаторов инклюзивного развития страны. Абсолютно нет понимания той вполне востребованной истины относительно того, а что означает тот факт, что, к примеру, Апшеронский султанат в рейтинге развивающихся стран по индексу инклюзивного развития занимает 3-е место среди 78 развивающихся стран. И как в условиях этой данности нам, в Армении, к примеру, характеризовать предусмотренные в Государственном бюджете Азербайджана на 2020 год расходы на оборону и укрепление национальной безопасности в объеме $2 млрд 266,6 млн, что на 20,9% больше показателя на 2019 год, или же, как сопоставить эти данные с расходами госбюджета Армении, предусмотренными по этой статье расходов на 2020 год, в объеме лишь $625 млн. Уже не приходится говорить об острой необходимости проведения скрупулезного анализа состояния экономики РА в разрезе 12 основных индикаторов, слагаемых Индекса инклюзивного развития, о которых нынешние власти Армении слыхом не слыхивали. Пишу эти строки и одновременно корю самого себя от осознания того, что политический класс Армении допустил, чтобы в Армении сложилась такая обстановка, когда постановка этого вопроса сколь естественна, столь же в настоящее время оказалась не востребованной властями.

Николу Воваевичу, как не может не понимать уважаемый читатель, не до инклюзивного развития, ведь он политик галактического масштаба, как сказал бы Василий Иванович Чапаев, это еще тот стратег. Взять хотя бы его последний вояж, который нынче именуется рабочим визитом, в Республику Арцах, состоявшийся 30 ноября-2 декабря т.г. Как и следовало ожидать, Никол Воваевич в Республике Арцах встретился с кандидатами в президенты АрцахаА раиком Арутюняном, Ашотом Гуляном и Масисом Маиляном, в то же время не удостоил высокой чести лицезреть его, Никола Воваевича, себя любимого, героя Арцаха, генерал-майора Виталия Баласаняна и Кристину Балаян, которые также являются кандидатами в президенты Республики Арцах. Хочется надеяться, что с Кристиной Балаян встретится хотя бы супруга Никола Воваевича, Анна Акопян, заодно тешу себя мыслью, что они обе пройдутся на передовую линию разграничения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, а дальше, всматриваясь в бинокль, несомненно, приведут в ужас и трепет противников по ту сторону линии разграничения. Что же касается «игнорирования» героя Арцаха Виталия Баласаняна, то это весьма и весьма глубоко характеризует внутренний мир и душевное состояние, не приведи Господь, в силу занимаемой должности потенциального Верховного главнокомандующего вооруженных сил Республики Армения. Впрочем, надеюсь, что со временем мы будем благодарны Николу Воваевичу за его сей «волевой» и по недомыслию верный шаг, который, несомненно нацелен в будущее.

Ведь выборы президента Республики Арцах состоятся в конце марта 2020 года, а к этому времени «народный премьер», не приходится сомневаться, что предстанет перед гражданами двух армянских государств во всей своей красе, при этом успев наломать не один кубометр «дров», будь то во внутренней или тем паче во внешней политике. Уже не приходится говорить, что не исключен и такой сценарий развития событий, когда под давлением заокеанских поводырей, во многом способствующих совершению в апреле-мае 2018 года государственного переворота в Армении, он, осознав невозможность исполнения изначально возложенной на него миссии по Нагорно-Карабахскому урегулированию, будет имитировать обиду на народ, который, безусловно, не поддержит его пораженческие настроения, изложенные им аж в 2001 году в соответствующей статье, и добровольно подаст в отставку. Справедливости ради отметим, что, случись такое, это будет вторым разумным решением Никола Воваевича в должности премьер-министра Республики Армения. Как уже отмечалось в предыдущих статьях, опубликованных ИА REGNUM, первое правильное решение «народный премьер"принял в феврале 2019 года, когда в Сирию была отправлена группа армянских специалистов из 83 человек, в которую вошли эксперты по гуманитарному разминированию, медицинский персонал и ответственные за обеспечение безопасности самих специалистов. Заметим, что вторая группа (на замену первой) направилась в Сирию 4 июня т.г. и пробыла там четыре месяца.

Чтобы у читателя не сложилось мнение, что медиа-пространство Армении наполнено бесплодными дискуссиями лишь в области экономики притом «вчерашнего» дня, заметим, что нечто подобное имеет место быть и в разного рода полемических дискуссиях, которыми насыщены передачи, интервью, где дается оценка действий правительства в области других сторон внутренней и внешней политики страны. Внимательно анализируя все это, мы и здесь становимся свидетелями «острых» дискуссий относительно тех или иных шагов правительства, приводящих к нежелательным последствиям, конечно, без анализа побудительных мотивов столь безответственной деятельности исполнительной власти Армении. При этом, как правило, со стороны оппозиционных политиков даются самые жесткие оценки тем или иным процессам, которые имеют место быть в результате непрофессионализма и неадекватности правительства Никола Воваевича, действующего по шпаргалкам заокеанских кукловодов без выявления закулисных авторов сей политики. В ответ на критику в адрес властей раздаются не менее грозные обвинения с их стороны в адрес оппозиции, которых ласково окрестили реваншистами. При этом по странному стечению обстоятельств ни критикующие, ни"обороняющиеся» то ли случайно, то ли по другим причинам не хотят осознать и признаться в одной банальной истине, а именно в том, что они являются всего лишь исполнителями заведомо отведенных им ролей в сценарии, написанном далеко-далеко за океаном. В случае усердного выполнения властями и оппозицией предоставленных им подобных ролей, мы будем вправе утверждать, что их усердный труд даром не пропадет и дальнейший раскол армянского общества будет гарантирован, как и разделение его на «белых» и «черных». А это, в свою очередь, приведет к дальнейшему расшатыванию устоев армянского государства, созданию условий, которые напрочь исключают любую, даже мало-мальскую возможность консолидации армянского общества перед лицом угроз национальной безопасности. В этом сценарии заокеанские стратеги особое место отводят громким политическим судилищам, особенно над героями Арцахского национально-освободительного движения, что, конечно, не может не радовать вершителей судеб в Апшеронском султанате. Осознавая опасность сложившегося положения дел в Республике Армения, президиумпартии «Национальное Единение"5 декабря т.г. выступил с заявлением, в котором содержался призыв к гражданам Армении быть бдительными. Чтобы читателям было понятно, что имелось в виду под этим призывом, несколько подробнее остановимся на вопросах, которые, на наш взгляд, представляются очень и очень актуальными. Так, в заявлении партии «Национальное Единение» отмечалось, что Республика Армения оказалась в эпицентре совместной борьбы известного заокеанского центра силы мировой политики и Турции, направленной на создание условий для ввода «миротворческого» контингента НАТО в зону безопасности Нагорно-Карабахско-азербайджанского конфликта, вдоль 105-и километровой границы с Исламской Республикой Иран, которая в настоящее время контролируется вооруженными силами Республики Арцах. В принятом заявлении отмечалось, что конечная цель этой политики — выдавливание нашего стратегического союзника России из Армении и региона Южного Кавказа. Также особо было подчеркнуто, что именно в целях реализации этого сценария после государственного переворота апреля-мая 2018 г. действующие власти Армении развернули беспрецедентную травлю и начали масштабные противоправные уголовные преследования второго президента РА Роберта Кочаряна и других героев Арцахской национально-освободительной войны. При этом отмечалось, что в эту работу активно подключились многочисленные организации, щедро финансируемые фондом Сороса, а также были мобилизованы мощные информационные ресурсы, как-то: Армянское отделение «Радио Свобода» — «Радио Азатутюн» и др., финансируемые американскими налогоплательщиками. В очередной раз было особо подчеркнуто, что заокеанскими стратегами и их марионетками проводится системная работа по расшатыванию устоев армянской государственности, сопровождаемая антироссийской и русофобской истерией. В заявлении было также отмечено, что очередным мерзким проявлением подобной диверсионной политики явилось гнусное действо небезызвестного генетического русофоба, облившего краской памятник выдающемуся дипломату, ценой своей жизни спасшего тысячи и тысячи армян, Александру Сергеевичу Грибоедову в г. Ереване.

В этой связи, считаю важным, уважаемый читатель, особо подчеркнуть, что выступление Сержа Саргсяна 20 ноября т.г. на съезде Европейской Народной партии в Загребе уж сильно встревожило заокеанских поводырей Никола Воваевича. В частности, его заявление о том, что: «Подорваны основы конституционности, не действует принцип разделения и сбалансированности властей. Многочисленные факты указывают на очевидное нарушение независимости судебной власти. Осуществляются политические преследования … Хочу, чтобы в Баку вновь услышали этот мой месседж: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, и эта проблема не имеет военного решения», — стало фактическим ответом на встречу третьего президента РА с послом США в Армении Линн Трейси, состоявшуюся 5 ноября т.г. (по американской инициативе), что вовсе выбило из колеи заокеанских поводырей действующих властей Армении.

А посему ответная реакция со стороны Никола Воваевича и КО не заставила себя долго ждать. Так, 4 декабря т.г. Специальная следственная служба РА, надо полагать, чтов нарушение Конституции Республики Армения, которая наделяет президента РА неприкосновенностью, выдвинула обвинение против экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Это столь поспешное действие властей РА, несомненно подстрекаемое заокеанскими поводырями «народного премьера» и его камарильи, явилось очередным шагом по созданию в Республике Армения обстановки правового беспредела и управляемого с их же стороны хаоса. Это, не приходится сомневаться, в свою очередь, создаст соблазн и благоприятную почву для развязывания азербайджано-турецкой военщиной новой военной агрессии в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, а далее, по заранее спланированной схеме, послужит обоснованием для последующего ввода «миротворческого"контингента НАТО в зону безопасности Республики Арцах, повторюсь, вдоль 105-и километровой границы с Ираном, которая в настоящее время контролируется вооруженными силами Арцаха.

В завершение заявления президиум партии «Национальное Единение"особо отметил, что над Республикой Армения и Республикой Арцах нависла серьезная опасность, которая требует всестороннего осмысления на основе выявления подлинных причин возникновения подобной ситуации, а самое главное, с указанием конкретных акторов из-за бугра и заказчиков дестабилизации положения в Республике Армения и Республике Арцах. Не вызывает сомнений, что в условиях грозных вызовов безопасности, нависших над двумя армянскими государствами, консолидация армянского народа есть единственный путь сохранения целостности Армении и Республики Арцах. А необходимым и безальтернативным условием для обеспечения безопасности двух армянских государств является дальнейшее углубление военно-политического и экономического союза с Российской Федерацией.