Сочи, Краснодарский край, , 17:39 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что, несмотря на информацию о наличии в России «антибелорусских элементов», влияющих на госполитику РФ, таковых на российской территории нет. Соответствующее заявление Медведев сделал в ходе переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

«Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев.

Так глава правительства отреагировал на недавние заявления белорусского лидера Александра Лукашенко, который недавно заявил о наличии в окружении у президента РФ Владимира Путина «антибелорусского давления».