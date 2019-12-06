Анкара, , 17:33 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 8 января для запуска «Турецкого потока» и обсуждения сирийской проблематики. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

«Запуск состоится 8 января. В ходе последних телефонных переговоров наш президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в этой церемонии, и он его принял», — сказал Аксой.

По его словам, «Турецкий поток» является важным пунктом в области взаимного энергетического сотрудничества между двумя странами.

Город, в котором встретятся два президента, пока что не определён, подчеркнул Аксой.