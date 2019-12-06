Москва, , 17:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский нашел ещё один способ получить политические дивиденды — в этот раз рассчитывая на сочувствие со стороны электората, считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 6 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя высказывание Зеленского, который посетовал на то, что он «живёт словно в крепости», откуда хочется сбежать.

«Разве эта поза мученика во власти не приносит Зеленскому политических дивидендов? Симпатий со стороны электората? — сказал Затулин. — Есть другой образ — дородный, вальяжный, набитый пампушками, золотом Порошенко, который явно пользует серую массу, рассказывая ей о том, что она завтра будет получать, а сам в это время взвинчивает свои доходы. Это заявка на сочувствие. Я в таком положении — кругом проблемы, Трампы и Путины. Я держу свод, и мне натужно и тяжело. Люди посочувствуют».

Напомним, как сообщалось ранее, журнал Time охарактеризовал Зеленского как человека, который выглядит как человек зараженный политической болезнью Украины — цинизмом, а сам президент Украины признался, что он живёт «словно в крепости, из которой я просто хочу сбежать».

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