Рим, , 17:22 — REGNUM Встреча турецкого и российского президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоится в Турции 8 января, сообщил 6 декабря министр иностранных дел этой страны Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, лидеры стран будут обсуждать ситуацию в Сирии, а также проект «Турецкий поток», запуск которого состоится 8 января.

Чавушоглу «В ходе последних телефонных переговоров наш президент Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина принять участие в этой церемонии, и он его принял».

Напомним, Чавушоглу в Риме принимает участие в международной конференции «Средиземноморские диалоги».

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