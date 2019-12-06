6 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

В таких условиях у Зеленского остается два выхода: либо срывать встречу, либо подписывать компромисс и, по возвращении, попытаться подавить протесты. Но тогда это диктатура: либо президента, либо радикалов националистов.

Андрей Ганжа, , 17:21 — REGNUM Похоже, что НАТОвский саммит под Лондоном осложнил положение Украины среди ее «евроатлантических друзей» даже более, чем ожидалось. Что вызвало нервную реакцию в украинской национал-патриотической среде и, возможно, поставит президента Зеленского перед очень непростым и неприятным выбором.

Украина

Этот сюжет является фактическим продолжением статьи о Саммите НАТО в Великобритании, опубликованной вечером 4 декабря. Но после публикации произошло несколько эпизодов, которые могут оказать значительное влияние на ход и результаты встречи в «нормандском формате», которая произойдет в Париже девятого декабря.

Основным бенефициаром саммита (во всяком случае с точки зрения самого важного, денежного критерия) стал американский президент Дональд Трамп. Во всяком случае, за время своего президентства он буквально «снасильничал» страны НАТО, заставив их увеличить свои военные затраты на 400 миллиардов долларов, при этом расходы самих США не увеличились.

А восемь стран — Великобритания, Польша, Греция, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония — стали платить этот своего рода «военный налог» в тех размерах, которые были оговорены еще в 2004 году в Стамбуле — 2% от ВВП. И теперь Трамп настойчиво заговорил о четырех процентах в год. А поскольку военные бюджеты НАТО-членов в значительной мере тратятся на закупки американских вооружений и содержание американских контингентов, то ради такого «подарка» своему ВВП можно перетерпеть несмелые насмешки француза Макрона и канадца Трюдо, случайно попавшие на камеры пронырливых журналистов.

Обо всем этом американский президент с удовольствием рассказал на позднем ланче со своими европейскими «прокси» (странами, достигшими 2-хпроцентного уровня военных затрат), собранными за столом. Кроме того, он упомянул там об отношениях с Россией и подъеме Китая. В каком контексте? В глобальном, который значительно шире любых региональных проблем. Несколько раньше он лапидарно сформулировал проблему на встрече с узким кругом журналистов:

«Мы о многом разговариваем с Россией, в том числе об ограничении ядерных вооружений и прекращении их создания. На мой взгляд, это самая большая проблема в мире сегодня. Я думаю, что она больше, чем любая другая проблема в мире сегодня и мы работаем над этим. Он (Путин) хочет, чтобы что-то в этом отношении изменилось, и я тоже хочу, и Китай тоже».

Итак: денежный бонус, демонстративное формирование сети «прокси», артикуляция позитивной точки соприкосновения с глобальными противниками — ну, чем не триумф. А еще дополнительный приз — на саммите явно проявилось потепление между еще недавно непримиримо настроенными противниками, США и Турцией. На итоговом фотографировании Трамп и Эрдоган даже стояли рядом. Все это для США гораздо нужнее, чем беззаветная борьба за интересы Украины, которую предлагает и Европе, и Белому Дому Киев.

Тем более, что предлагает раздражающе настойчиво, и, откровенно говоря, глупо. В эти дни украинские медиа вытащили из ноябрьских архивов один сюжет и «раскрутили» его так тупо, что могут оттолкнуть от себя весь Бундестаг. Они вспомнили идею немецкого депутата Клауса Эрнста о том, что «Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь»https://sprotyv.info/politica/v-germanii-prigrozili-posledstviyami-dlya-ukrainy-v-svyazi-s-severnym-potokom-2. А дальше пошло совсем как у Ильфа и Петрова: с размазыванием слез по небритым щекам и вопросом: «А ты кто такой?».

4 декабря украинский патологически-патриотический ресурс «Информационное Сопротивление» публикует статью «Кто такой Клаус Эрнст, который угрожает Украине в Бундестаге», в которой приходит к, простите, «умозаключению» (так в тексте), что «трясущаяся в конвульсиях""политическая марионетка», превысившая «в своей фразе свои должностные обязанности», должен «покинуть свой пост как минимум, а как максимум до конца своей жизни лишится возможности развивать карьеру политического деятеля, если конечно у политикума Бундестага и вправду осталась хоть доля совести и морали».

Квалифицированный диагноз многим СМИ («Дебилы, б!!!») был поставлен уже очень давно, но сколько раз его можно подтверждать? Клаус Эрнст — это председатель Комитета по экономическим и энергетическим вопросам, а работа этого Комитета совпадает с обязанностями одноименного министерства, а в его повестке дня все аспекты технологии, промышленной политики, а также внутренний рынок ЕС, внешнеэкономические вопросы и глобальная конкуренция. Эрнст — баварец и депутат от Баварии, а ВВП Баварии — это 4 (четыре) ВВП Украины?

Неужели эти Дб не понимают, что они своими руками создают в Германии альянс противников Украины, поскольку Эрнст — член партии Левые, а Die Linke — это 69 мест левых радикалов в Бундестаге (из 709-ти). Немного конечно, но после таких заявлений они смогут ситуативно выступать «по Украине» вместе с правыми радикалами из «Альтернативы для Германии»? А это еще 91 место, всего 160, к которым не без удовольствия присоединяться и другие депутаты, те самые, у которых не осталось «хоть доли совести и морали». По определению европейской иконы честности, моральности и совестливости — сайта «Информационное сопротивление»…

И неужели эти Дб не понимают, что в ближайшие дни у всех депутатов Бундестага «совершенно случайно» окажется беспристрастная и взвешенная украинская оценка их морального облика? А ведь Зеленскому и так доведется выгребать в Париже свои слова из телефонного разговора с Трампом: «Да, вы абсолютно правы, даже не на 100, а на 1000 процентов. И могу сказать следующее. Я также общался с Ангелой Меркель и тоже с ней встречался. Говорил и виделся с Макроном. И я им говорил, что они делают недостаточно по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Не работают для Украины так, как они должны». Должны?

Резюмируя, приходится заметить, что в настоящий момент для украинских интересов в настоящий момент сложилась крайне неблагоприятная ситуация кануна встречи в нормандском формате:

Во-первых, все участники (и даже, как оказывается, формально не участвующий Трамп, сейчас заинтересованы в России больше, чем в Украине;

Во-вторых, Украина своими действиями создает крайне неблагоприятный фон в глазах европейских партнеров. Речь идет не только об «инциденте Эрнскта», но и о подготовке Майдана под стенами Офиса Президента, и о «красных линиях» для Зеленского, бесцеремонно обозначенных совместным заявлением «Голоса» Вакарчука, «Батькивщины» Тимошенко и «ПЕС"а Порошенко, и о заявлении ДНР о расширении границ республики, и о многом другом.

В таких условиях у Зеленского остается два выхода: либо срывать встречу, либо подписывать компромисс и, по возвращении, попытаться подавить протесты. Но тогда это диктатура: либо президента, либо радикалов националистов.

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