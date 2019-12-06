Сочи, Краснодарский край, , 17:12 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл в Сочи Об этом сегодня 6 декабря сообщает пресс-служба правительства России.

В ближайшие часы в Сочи состоятся переговоры Медведева со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Главная тема переговоров — углубление интеграции России и Белоруссии.

Стоит отметить, что в вопросах интеграции стороны никак не могут договориться о ценах на энергоносители. Белорусская сторона рассчитывает на существенную скидку.

Румас поспешил заявить, что Минск рассчитывает на цену российского природного газа на уровне Смоленской области плюс расходы на транспортировку. Однако российская сторона готова делать существенную скидку на энергоносители только при наличии реальных шагов по углублению интеграции.