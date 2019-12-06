Рига, , 17:05 — REGNUM Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала кандидата коалиции Мартиньша Казака на должность главы Банка Латвии. Об этом сообщает портал Diena.lv.

В настоящее время Мартиньш Казак исполняет обязанности члена Совета Банка Латвии. До этого занимал пост старшего экономиста латвийского отделения Swedbankа. Выпускник Латвийского Университета, защитил докторскую по экономике в университете Лондона и имеет диплом по экономике Кембриджского университета.

Полномочия нынешнего главы латвийского Центробанка Илмара Римшевица, который является фигурантом уголовного дела и обвиняется в коррупции, истекают 21 декабря.

Голосование по кандидатуре Казака запланировано в парламенте на 12 число.