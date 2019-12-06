6 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

В каждой программе существует и пункт «верховенство права». Но учат этому относительно добродушных монголов и молдаван, а не, например, саудитов, казнящих своих сограждан «усекновением головы».

Андрей Ганжа, , 17:03 — REGNUM 5 декабря заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук с восторгом заметила, что «Американская демократия насчитывает более 200 лет. Но и у нас есть демократия. Главная ценность американской демократии — это институты власти. Мы хотим перенять опыт сильных институтов. Чтобы такой же сильной и надежной стала и Украина». Трудно не согласиться с пани Евгенией: хотя сама методика американской демократии порой вызывает искренне недоумение (как, например, избрания в президенты меньшинством голосов: Ал Гор против Буша-младшего, Дональд Трамп против Хилари Клинтон), американская представительская избирательная демократия существует уже более двухсот лет. А инциденты — из уважения к янки будем считать, что «это так, ухмылка развитой демократии».

США

Правда, почему-то всегда был уверен, что главная ценность любой страны — это развитая экономика, прикрытая сильной современной армией. А институты власти нужны для того, чтобы не дать жизни населения, как говорил Н. Бердяев, «окончательно превратиться в ад». Или, как показывают последние годы, чтобы окончательно превратить её в геенну огненную для большинства населения. А ещё аппарат власти существует для того, чтобы принимать решения о геополитическом стратегическом развитии страны и заставлять население смириться с этим решением.

А это означает только одно: купить аппарат власти страны — то же самое, что купить саму страну. Что и происходит…

Восторг Евгении Кравчук связан с тем, что уже «со следующего года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса «OpenWorld». Американцы приглашают депутатов от всех фракций. Единственное условие — это должны быть нардепы, впервые избранные в Верховную Раду. То есть в США полетят более 300 парламентариев». И в первую очередь — практически вся фракция «Слуги народа», парламентский моноблок. А «более трёхсот» — это вообще конституционное большинство.

США уже давно применяют практику «воспитания» будущих политических лидеров в странах, в которых они геостратегически заинтересованы. Тот же Слава Вакарчук, певец и ныне руководитель парламентской партии «Голос», в 2015 году поехал учиться демократии сначала в Йельский университет, а потом в Стэнфорд, где «под него» специально была разработана программа для «новых украинских лидеров». Поехал по приглашению известного философа и отвратительного футуролога Френсиса Фукуямы и на деньги частично американского фонда WNISEF (финансируемого правительством США через агентство по международному развитию USAID), частично инвестиционной компании Dragon Capital, частично олигарха Виктора Пинчука (что означает — СОРОСА).

Но тогда это была «розница». Нынче американские геостратеги решили прикупить украинский парламент «оптом». Потому что «Open World», о котором с восторженным придыханием упоминала Евгения Кравчук, это «первое и единственное международное агентство по обмену в Законодательном органе США, которое полностью контролируется Конгрессом». И если посмотреть на карту полей деятельности «Открытого Мира», то не трудно сообразить, с какой целью контролируется. Интересы «открытых» распространяются на территорию России (в первую очередь) и стран постсоветского пространства или граничащих с постсоветским пространством — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Косово, Киргизии, Литвы, Молдавии, Монголии, России, Сербии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана. В 2017—2018 годах туда, правда, «затесалось Перу (2 группы по 6 человек), поэтому — Боже, храни Перу! В программах для всех участвующих стран есть пункт «устойчивое развитие». И остаётся только задуматься, развитие каких стран вызывает больший оптимизм и надежды: Украины, Киргизии или даже России, или того же Китая (средний рост ВВП в 2013−18 годах — 7,01%), не говоря уже об Эфиопии (9,40%), которые откровенно этот самый «Open World» послали…

В каждой программе существует и пункт «верховенство права». Но учат этому относительно добродушных монголов и молдаван, а не, например, саудитов, казнящих своих сограждан «усекновением головы».

Вот и возникает вполне рациональное подозрение, что лекции в «Открытом Мире» — это не обучение, а привязка. Привязка или, если хотите, «впрягание» региональных лидеров в повозку внешней политики Соединённых Штатов путём «взаимодействия с членами Конгресса, сотрудниками Конгресса и тысячами других американцев, многие из которых были прямыми профессиональными коллегами этих евразийских лидеров».

В отношении США можно только крикнуть «Браво!!!». Метод «Open World» (массовая политическая обработка подрастающей региональной политической генерации) является очень эффективным методом достижения основной цели — планетарного доминирования. Но сейчас — об Украине… В США на политобработку планируется отправить конституционное большинство парламента. И можно предположить, что большинство украинских депутатов противиться этой обработке не смогут. Потому что это всё-таки разные весовые категории — бывший фотограф, волею судеб ставший депутатом, и старый капитолийский волк, зубы съевший на дискуссиях и методах убеждения.

Более того, любой депутат по статусу имеет доступ к государственной тайне. Можно ли быть уверенным, что при такой «массовой обработке на чужом поле» в Украине останется хотя бы одна государственная тайна. Хотя… Сами американцы признают, что миссия «Центра лидерства «Открытый мир», являющегося подразделением Конгресса США, состоит в том, чтобы ознакомить растущих лидеров развивающихся стран с важностью законодательных функций в создании и поддержании демократий. Это достигается путем введения молодых иностранных лидеров в американские демократические системы управления и операции на свободном рынке на всех уровнях: федеральном, штатном и местном». Но, помилуйте, украинские парламентарии — это уже не «растущие лидеры», а носители этих самых «законодательных функций». А значит, это уже не «обучение», а «контроль администрации». По типу — колониальной. Вот и вопрос о тайнах снимается: разве у колонии могут быть тайны от метрополии.

А «учиться» должны совсем другие. Не Украина должна ездить в США, а наоборот — американцы к нам. На практические занятия — чтобы посмотреть и осознать, чего НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ради того, чтобы страна окончательно не превратилась в ад.