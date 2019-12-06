Симферополь, 6 декабря 2019, 17:05 — REGNUM Инвесторам нелегко работать в Крыму, слишком забюрократизирована система. Об этом 6 декабря заявил глава республики Сергей Аксёнов, выступая на форуме «Деловой Крым».
Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя Крымского республиканского отделения «Опоры России» Сергея Лапенко, спустя пять лет после воссоединения полуострова с Россией, интерес жителей материковой части страны к ведению бизнеса на полуострове продолжает расти.
Об этом: Жителей материковой России интересует бизнес в Крыму