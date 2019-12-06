Симферополь, , 17:05 — REGNUM Инвесторам нелегко работать в Крыму, слишком забюрократизирована система. Об этом 6 декабря заявил глава республики Сергей Аксёнов, выступая на форуме «Деловой Крым».

«Не легко, на самом деле. Достаточно забюрократизирована система. Мы вчера разговаривали с коллегами из Корпорации развития Крыма, разбирались в ситуации. К сожалению, надо ещё избавиться от определенных тенденций, когда должностные лица, чиновники занимаются бюрократией с точки зрения того, что на любые предложения и обращения начинается рассылка бумаг в ведомства, на все это уходят месяцы. После месяцев переписки с чиновниками потенциальные инвесторы зачастую остаются с вопросами без ответов», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя Крымского республиканского отделения «Опоры России» Сергея Лапенко, спустя пять лет после воссоединения полуострова с Россией, интерес жителей материковой части страны к ведению бизнеса на полуострове продолжает расти.

Об этом: Жителей материковой России интересует бизнес в Крыму