Гонконг, Китай, , 16:56 — REGNUM Жители Гонконга вышли на улицы с требованием прекратить использование слезоточивого газа для разгона массовых беспорядков в городе, 6 декабря передает агентство Reuters.

Митинг против использования слезоточивого газа прошел мирно, полиции не пришлось применять силу для усмирения демонстрантов.

За несколько месяцев протеста в Гонконге полицией было использовано более 10 тыс. зарядов слезоточивого газа, что вызвало беспокойство за здоровье даже у горожан, не участвующих в протестных акциях.

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