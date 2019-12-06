Варшава, , 16:52 — REGNUM О своих чувствах, которые она испытала во время посещения бывшего концлагеря в Освенциме (Польша) рассказала 6 декабря федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель «Стоять здесь в роли канцлера ФРГ и иметь возможность выступить сложно, нелегко для меня».

По словам главы германского правительства, ей стыдно за преступления нацистов. Она подчеркнула, что об этих преступлениях забывать нельзя.

Напомним, Меркель 6 декабря впервые побывала на месте нацистского концлагеря в Освенциме. Визит связан с десятилетием фонда Аушвиц-Биркенау (так назывался лагерь смерти), который занимается сохранением места преступления нацистов.

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