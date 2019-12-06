Ташкент, , 16:43 — REGNUM Узбекская сторона проводит совместную работу с зарубежными странами, такими как США, Швейцария, Франция, Россия и Латвия, по вопросу возврата преступно нажитых доходов Гульнаров Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, говорится в сообщении Генпрокуратуры Узбекистана.

Ведомство отмечает, что в рамках данной работы от международных структур и граждан поступили сообщения о новых, не охваченных прежними расследованиями преступлениях Каримовой, что послужило основанием для возбуждения нового уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Оказывается, как выяснило следствие, Каримова располагала еще одной ОПГ, действовавшей на промышленных предприятиях республики и предоставлявшей ей долю от преступных доходов.

«В рамках расследуемого уголовного дела сумма нанесенного ущерба составила свыше 165 милионов долларов, Каримовой предъявлено новое обвинение по преступлениям, связанным с вымогательством, хищением путем присвоения или растраты, заключением сделки вопреки интересам Узбекистана и организацией преступного сообщества, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса», сообщает надзорное ведомство.

Также сообщается, что определением Яшнабадского районного суда по уголовным делам Ташкента в отношении Каримовой применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а защиту ее прав и законных интересов осуществляют семь адвокатов, привлеченных ею и её близкими родственниками.

Кроме этого, обеспечено участие адвокатов во всех следственных действиях и возможность свиданий с ней наедине без каких-либо ограничений.

«В настоящее время, следствие по делу окончено, Гульнара Каримова знакомится с материалами уголовного дела с участием адвокатов», говорится в сообщении.

По данным близких Каримовой, она находится в женской колонии под Ташкентом, где отбывает срок