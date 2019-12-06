Ташкент, , 16:41 — REGNUM В Ташкенте на территории Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций состоялась торжественная церемония передачи в дар узбекской стороне мобильного комплекса санитарно-противоэпидемической бригады Роспотребнадзора, сообщает посольство РФ в Ташкенте.

«Ранее, в 2017 и 2018 годах Россия уже передавала Узбекистану две мобильных лаборатории экспресс-диагностики», говорится в сообщении.

Посольство выражает надежду, что взаимодействие между Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения Узбекистана будет и дальше крепнуть в целях обеспечения безопасности двух стран и всего евразийского региона от опасных инфекций.