Москва, , 16:39 — REGNUM Общественная кампания в защиту фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве летом 2019 года привела к тому, что «человек из хорошей семьи» Егор Жуков получил условный срок, а провинциал Никита Чирцов, у которого «нет ничего за душой» — год колонии общего режима.

Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал политолог, директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Что касается приговора Егору Жукову, то понятно, что он «классово близкий», мажор, учится в Вышке, папа работает в Сколково и пишет плохие стишки. «Человек из хорошей семьи», и за него вступились все люди с «хорошими лицами», как они себя называют, «рукопожатные». Соответственно, общественная кампания, которая велась в поддержку Егора Жукова, и в которой принимали участие такие, казалось бы, вполне себе правильные люди, например, как Валерия Касамара, не могла не привести к тому, что под общественным давлением суд дал ему наказание «ниже нижнего», условное», — рассказал Павел Данилин.

«Что же касается Никиты Чирцова, то кто он? Мальчик из провинции, пермский, никто его не знает, ничего у него за душой нет, обычный провинциальный человек из глубинки. Поэтому за него никто не заступался, никто и не собирался заступаться. Поэтому он получил обычное наказание в виде реального срока лишения свободы», — подчеркнул политолог.

«Все это говорит о неприглядной стороне протеста, когда используют обычных людей, так называемую массовку, как «пушечное мясо», а потом подставляют их. А сами ездят на курорты, как Алексей Навальный, или как Любовь Соболь», — завершил свой комментарий директор ЦПА.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 6 декабря, Тверской суд Москвы приговорил участника массовых беспорядков в Москве 27 июля Никиту Чирцова к одному году колонии общего режима. Суд также зачёл ему время пребывания в СИЗО с 1 сентября.

В тоже время Кунцевский суд Москвы приговорил блогераЕгора Жукова к трём годам лишения свободы условно. Он признан виновным по уголовному делу по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Призывы к экстремистской деятельности в интернете»).

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