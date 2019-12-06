Рим, , 16:34 — REGNUM Союзники Турции в своё время отказали ей в продаже ПВО, поэтому Анкара купила российские С-400, заявил 6 декабря турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

Чавушоглу «Нам нужны были системы ПВО, мы просили у Соединённых Штатов, у Франции — и получили отказ».

По словам турецкого министра, Анкара отправилась покупать ПВО к тем, кто согласился его продать, поскольку союзники отказали. Никаких причин, связанных с политикой, в выборе именно российского ПВО не было.

Напомним, покупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов вызвала недовольство со стороны Вашингтона. Штаты продолжают убеждать союзника по НАТО отказаться от импорта российского вооружения, грозя исключить Анкару из программы F-35 (истребитель — бомбардировщик пятого поколения).

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