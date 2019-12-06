Москва, , 16:33 — REGNUM В 2020 году в Госдуму будут внесены поправки, вводящие новые миллионные штрафы для Google, Facebook, YouTube и зарубежных СМИ. Как передает корреспондент 6 декабря ИА REGNUM, об этом журналистам сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев («Единая Россия»).

Поправками в КоАП предлагается установить штрафы за нарушение правил предвыборной агитации, то есть за политическую рекламы в «дни тишины» для граждан в размере от 112 тыс. до 170 тыс. рублей, для юрлиц, куда попадают и иностранные СМИ, — от 2,25 млн до 3,38 млн рублей.

Экспертный совет «Единой России» законопроект поддержал. После получения отзыва правительства РФ инициатива будет внесена в Госдуму ориентировочно в весеннюю сессию.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах для СМИ — иностранных агентов за нарушения правил работы на территории России.

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