Рига, , 16:18 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии зарегистрировала ещё одну заявку о сборе подписей по досрочному прекращению полномочий XIII Сейма. Её инициатором выступил профсоюз работников медицины и социальной сферы, пишет портал NRA.

По данным журналистов, заявление представителей профсоюза будет приобщено к уже действующей инициативе о досрочном роспуске Сейма, сбор подписей под которыми продолжается на портале госуслуг latvija.lv.

Сбор подписей за роспуск Сейма был запущен 14 ноября, на сегодняшний день в поддержку этой инициативы подписались 43 тыс. граждан, из необходимых 154 856 человек. Темп сбора подписей в последние две недели существенно упал.

Напомним, суть конфликта состоит в том, что правительство Латвии отказалось исполнять принятый ранее закон о повышении заработных плат врачам и медсёстрам.