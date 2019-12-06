Игорь Свирин, 6 декабря 2019, 19:22 — REGNUM Как подогреть угасший было интерес к «Московскому делу»? Да очень просто: назначьте на один день оглашение приговора сразу четверым его участникам, и аншлаг вам обеспечен. Пока реалисты хайпуют, а идеалисты-охранители в боях с демократической оппозицией стирают пальцы о клавиатуру — голос разума, то есть тех, за чьи интересы как бы и сражаются эти товарищи, вновь оказывается неуслышанным. Давайте попробуем продраться сквозь эту какофонию и спокойно оценить происходящие события.

Франсиско Гойя. Поединок на дубинах. 1823
Франсиско Гойя. Поединок на дубинах. 1823

Кратко напомню предысторию вопроса. Неумелые действия недавно назначенных московских политадминистраторов по недопуску к выборам ряда «широко известных в узких кругах» оппозиционных деятелей вызвали острое недовольство живущей в пределах Садового кольца прогрессивной общественности и малой толики студентов МГУ, ВШЭ и РАНХиГС и заставили их выйти на улицы. В ходе протестных акций их участниками были совершены различной степени тяжести правонарушения. В ходе последовавшего разбирательства в следственные жернова также попали те, кто активно призывал людей выходить на улицы.

Проспекте Сахарова. Протестующие собираются на митинг
Проспекте Сахарова. Протестующие собираются на митинг

Необходимо признать справедливость требований прогрессивной общественности вернуть в избирательную гонку их кандидатов. Уж больно волюнтаристски и вызывающе власти сняли своих оппонентов с дистанции. Добавлю также, что информационное противостояние московские бюрократы проиграли, но сам протест, ввиду его социальной незначительности на фоне действительных проблем как москвичей, так и жителей страны в целом, сошёл на нет. На том бы дело и кончилось, но кому-то во власти пришло в голову показательно наказать участников летних протестов.

Митинг на проспекте Сахарова 10.08.2019
Митинг на проспекте Сахарова 10.08.2019
putnik

Тем не менее раскрутить «маховик репрессий» и воссоздать «новый 37 год» не удалось ни в реальности, ни в медиапространстве. Власти повели себя уже привычным для них двусмысленным способом — то наращивая, то снижая давление на несогласных. А ультралибералы, несмотря на то, что мы давно живём в достаточно иллюзорном мире, так и не смогли убедить широкие массы в кровавости развязавшего новый 37-й режима. В выигрыше вновь оказались занимающиеся «борьбой нанайских мальчиков» представители политической тусовки.

Председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин(слева), Алексей Навальный(справа). На совместной акции протеста
Председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин(слева), Алексей Навальный(справа). На совместной акции протеста

Что касается фигурантов, которым сегодня выносят приговоры в московских судах. Они все обвиняются либо в насилии к представителю власти, либо за призывы к экстремизму. Любому добросовестному наблюдателю очевидно, что заявления о якобы случившихся летом массовых беспорядках, мягко говоря, высосаны из пальца. Гляньте на Гонконг, Францию и расскажите нам, что летние гуляния — массовые беспорядки.

Если бы социально-политические противоречия не достигли такого накала, общество смогло бы разобраться в том, где протестующие действительно умышленно причиняли вред полицейским, где никакого вреда не было, а где обыватели поддались эффекту толпы и повели себя неадекватно. И, наверное, воспоследовавшие приговоры участникам воспринимались бы иначе. На текущий момент, благодаря двусмысленной реакции властей и действиям нацелившихся на слом государственности оппозиционеров, судебные решения не воспринимаются как справедливые.

Несколько сложнее обстоит дело с теми, кого обвиняют в подстрекательстве и экстремизме, и дело — не в сложности экспертиз. В попытках заретушировать вызванные последними правительственными ноу-хау противоречия, наши депутаты, государственные СМИ и те, кого собирательно можно назвать охранителями, — одни напринимали немыслимое количество драконовских законов, другие вопреки здравому смыслу пытаются объяснить данные законодательные новации происками внешних врагов и пятой колонны. Про охранителей скажу лишь то, что они отметились таким количеством людоедских высказываний по отношению к своим согражданам, пусть и политическим оппонентам, что тут ни добавить, ни убавить, по сути, нечего.

Нет никаких сомнений в том, что внешний враг оказывает «шатателям» финансовую, информационную, политическую и иную, скажем так, спецподдержку. Как и очевидно то, что из высоких кабинетов перекликаются через наши рубежи не только в государственных интересах. Но, несмотря на вышесказанное, никакой враг ни на что не смог бы повлиять, не будь у нас такого непреодолимого антагонизма власти и общества.

Чего уж проще — назовите истинные причины кризиса, предложите меры борьбы, и начните их выполнять. Верните тем самым доверие большинства, выбейте из рук оппозиционеров их главное оружие, и тогда не будет проблем с тем, чтобы осудить всех этих «властителей дум» за их призывы. Увы, этого не случится, и поэтому новый мессия Егор Жуков получает не заслуженное воздаяние, а пресс-карту из рук господина Венедиктова.

Протестный митинг в Москве. СССР
Протестный митинг в Москве. СССР

А мы — очевидное большинство, те, кто свои ежедневным трудом создают экономику страны, защищают и охраняют её, так и будем молча взирать на то, как одни на улицах и в интернетиках «шатают режим», другие феминизмом и гендерным равенством развращают наших детей, третьи за крохи с барского стола поливают грязью и тех, и других. При этом в высоких кабинетах взирают на это всё и не понимают, что происходит, а то и того хуже — манипулируют процессами. Ну, что ж, давайте дождёмся, когда это кубло в очередной раз разрушит нашу страну.

Борис Ельцин и Михаил Горбачев
Борис Ельцин и Михаил Горбачев