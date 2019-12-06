Кутаиси, Грузия, , 16:14 — REGNUM Представители оппозиции Грузии являются людьми, которые добиваются справедливости, а противостоящие им представители власти — дикарями, борющимися за зарплаты. Такое заявление 6 декабря сделал член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава во время протестного шествия в Кутаиси, сообщает портал «Грузия Online».

«Мы должны показать им разницу, они — дикари, а мы — люди, которые требуют справедливости, свободных выборов. Они борются за власть, свои зарплаты и премии, в этом разница между нами», — сказал Угулава.

Как передавало ИА REGNUM, в различных городах Грузии силы объединенной оппозиции проводят уличные акции. 6 декабря массовое шествие было организовано в Кутаиси. Протестующие нередко обвиняют представителей власти, что те платят деньги тем, кто пытается противостоять акциям протеста.

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