Москва, 6 декабря 2019, 16:00 — REGNUM Олигарх Игорь Коломойский рассчитывает скупить землю у нищих жителей Украины и нищего же государства, а потом перепродать её Западу, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
И для этого, как подчеркнул Делягин, Коломойскому нужно пять лет паузы, чтобы «всё скупить спокойно».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко заявил, что, несмотря на антикоррупционную риторику, нет никаких оснований считать, что президент Украины Владимир Зеленский всерьёз хочет и может бороться с разграблением страны.
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