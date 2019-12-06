Москва, , 16:00 — REGNUM Олигарх Игорь Коломойский рассчитывает скупить землю у нищих жителей Украины и нищего же государства, а потом перепродать её Западу, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«На Украине разворачивается три больших сражения — между группами Коломойского и группами Сороса. Потому что Сорос сейчас контролирует правительство, экономическую власть и получил золотую акцию в самой фракции «Слуги народа», — сказал Делягин. — Там сейчас будут «пилить» землю, будут «пилить» железные дороги, и там будут решать, кому на самом деле достанется «ПриватБанк». И это большое сражение. Позиция Коломойского по земле вполне устраивает Зеленского. Коломойский говорит: «Ребята, земля это хорошо, но сначала я куплю эту землю у нищих людей и у государства, а потом мы будем перепродавать её Западу».

И для этого, как подчеркнул Делягин, Коломойскому нужно пять лет паузы, чтобы «всё скупить спокойно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко заявил, что, несмотря на антикоррупционную риторику, нет никаких оснований считать, что президент Украины Владимир Зеленский всерьёз хочет и может бороться с разграблением страны.

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