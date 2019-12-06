Рим, , 15:58 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Встреча проходила в официальной резиденции главы правительства Италии — дворце Киджи в Риме.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин передает вам наилучшие пожелания. У него остались самые яркие воспоминания от встречи с вами в июле этого года», — заявил на встрече глава МИД России.

Кроме этого, он отметил, что российская сторона старается успешно продвигаться на пути реализации договоренностей лидеров двух стран.

Позднее Сергей Лавров также проведёт переговоры со своим коллегой из Италии Луиджи Ди Майо и выступит на международной конференции «Средиземноморские диалоги».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе МИД РФ заявили, что визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Вашингтон в настоящее время прорабатывается и предварительно намечен на 10 декабря текущего года.