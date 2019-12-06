Москва, , 15:44 — REGNUM Верхушка Демократической партии США, похоже, рассчитывает поставить на бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Похоже, что верхушка Демократической партии делает ставку на Блумберга и готовится «списать» Байдена, но тут тоже есть свои проблемы, — сказал Кагарлицкий. — Для того чтобы полноценно поднять Блумберга, нужно совсем убрать со сцены Байдена. Потому что иначе Блумберг и Байден блокируют друг друга. Правда, таким же образом должны друг друга заблокировать на левом фланге Уоррен и Сандерс. Возникает очень неожиданная ситуация, патовая. Она начнёт проясняться только после того, как пройдёт первая серия праймериз».

Основная проблема, по мнению Кагарлицкого, состоит в том, что у правых и у левых нет однозначного лидера, что очень запутывает ситуацию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, члены Демпартии США раскритиковали кандидата в президенты Майкла Блумберга, которого обвинили в том, что, пока он являлся мэром Нью-Йорка и добивался снижения преступности, он задевал права афроамериканцев и латиноамериканцев.

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