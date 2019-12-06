Москва, , 15:42 — REGNUM Своевременность принятия подзаконных актов остаётся серьёзнейшей проблемой в практике российского правительства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями.

«По-прежнему не всё гладко с работой над подзаконными актами. Это уже притча во языцех», — заявила Матвиенко.

«Несмотря на все усилия предпринимаемые, 65% — так мягко скажу, — с нарушением сроков. И здесь (в аналитическом документе) есть анализ по каждому министерству и ведомству. Мы мониторим эту тему, на сайте палаты председатели комитетов докладывают, взаимодействуют с министерствами и ведомствами», — подчеркнула она.

Она отметила, что, несмотря на все усилия, решить эту проблему никак не удаётся.

«Эта проблема существует давно. Странно, что она до сих пор носит такой острый характер. Нам тоже очень странно», — отметила она.