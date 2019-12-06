Москва, 6 декабря 2019, 15:42 — REGNUM Традиционные, общенациональные масс-медиа в США начинают действовать агрессивно и бестолково, так как утрачивают своё влияние на общество, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Дмитрий Абзалов заявил, что из-за главы Белого дома Дональда Трампа Демократическая партия США оказалась на грани раскола.
Читайте ранее в этом сюжете: Из-за импичмента Трампа Демократическая партия оказалась на грани раскола?