Москва, , 15:42 — REGNUM Традиционные, общенациональные масс-медиа в США начинают действовать агрессивно и бестолково, так как утрачивают своё влияние на общество, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Хотя правое крыло Демократической партии всё ещё контролирует большую часть масс-медиа, оно уже не контролирует социальные сети и локальные медиа, — сказал Кагарлицкий. — Это свидетельствует о том, что в американской политике происходят определённые сдвиги. Влияние общенациональных медиа снижается, из-за чего они начинают действовать агрессивно и бестолково, когда теряют ориентацию. Но это всё нам знакомо. Происходит перераспределение информационного поля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Дмитрий Абзалов заявил, что из-за главы Белого дома Дональда Трампа Демократическая партия США оказалась на грани раскола.

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