Кишинёв, , 15:38 — REGNUM Бывший премьер-министр Молдавии и председатель Партии действия и солидарности Майя Санду готова составить конкуренцию действующему президенту Молдавии Игорю Додону на предстоящих выборах главы республики. Об этом она заявила в эфире молдавского телеканала TV8.

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Санду отметила, что примет участие в президентской гонке, если такое решение будет принято в её партии и избирательном блоке ACUM.

«Если дойдёт до этого решения, я, очевидно, буду участвовать, потому нам нужно сделать это сейчас: остановить Игоря Додона и предать его суду, чтобы он ответил за то, что сделал и за то, что намерен сделать», — пояснила Майя Санду.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря действующий глава Молдавии Игорь Додон не исключил возможность своего участия в следующих президентских выборах. Он отметил, что пока не принял окончательного решения на этот счёт. Напомним, выборы президента Молдавии должны состояться в конце 2020 года.

Добавим, что 12 ноября правительство Молдавии во главе с Маейе Санду после того, как взяло на себя ответственность за изменение процедуры назначения генпрокурора, было отправлено в отставку голосами социалистов и демократов.

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