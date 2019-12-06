Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» решила ответить на митинги и шествия оппозиции своей акцией, которую планирует провести 14 декабря в Тбилиси. Заявление на брифинге у офиса партии 6 декабря сделал руководитель молодежной организации партии Георгий Чакветадзе.

По его информации, акция будет масштабной, так как в ней примут участие сторонники партии из регионов.

Причиной акции называют знаменательное для Грузии событие — председательство в Комитете министров Совета Европы, эстафету которого страна приняла от Франции и будет занимать этот пост в течение 6 месяцев.

«14 декабря мы проведем масштабное собрание, которое подведет итоги недели празднования нашего председательства в Совете Европы. Отмечать этот день вместе с нами будут и наши сверстники и сторонники из регионов. Все расходы обеспечит организационная группа», — сообщил молодой лидер «Грузинской мечты».

Он призвал «политически ангажированные силы воздержаться в этот день от провокационных и деструктивных действий и позволить грузинскому народу мирно отметить это важное для страны событие.

Представители оппозиции уже расценили эти планы как попытку «Грузинской мечты» продемонстрировать обществу количество своих сторонников, но от оглашения своих действий на этот день пока воздерживаются.