Ашхабад, , 15:31 — REGNUM Вышел в свет очередной, 12-й по счету сборник «К новым высотам прогресса» — издание с высказываниями, интервью и программными выступлениями президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Подготовленная архивным фондом президента Туркмении книга публикуется на русском, туркменском и английском языках.

Отмечается, что широкое освещение в сборнике нашли достижения туркменской экономики и внешней политики, а также вопросы социального развития страны в 2018 году, который по инициативе Бердымухамедова проходил под девизом «Туркмения — сердце Великого Шелкового пути».

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