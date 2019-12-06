Москва, 6 декабря 2019, 15:24 — REGNUM Обвиняя президента США Дональда Трампа в том, что он будто бы «извратил» процесс выборов и даже покусился на американскую демократию, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси рискует навлечь на себя популистскую волну низового народного возмущения. Об этом 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Такое положение дел, как пояснил Кагарлицкий, называть демократией очень трудно, и теперь Трамп имеет возможность разогнать против своих противников популистскую волну низового народного возмущения.
Напомним, как сообщалось ранее, Пелоси, проинформировав всех о своём распоряжении подготовить официальные обвинения против Трампа, не преминула разразиться коротким пафосным спичем, в котором заявила, что на кону стоит американская демократия, что Трамп извратил процесс выборов, подорвал национальную безопасность, поставил под угрозу честность выборов и нарушил конституцию.
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