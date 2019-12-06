Москва, , 15:22 — REGNUM Россия до сих пор не имеет закона о рынке интеллектуальной собственности, что подрывает возможности исполнения поставленных национальных целей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями.

«К 2024 году наша страна должна выйти на пятое место в мире по количеству заявок на изобретения — такая цель поставлена в национальном проекте «Наука». Но если не принять закон о рынке интеллектуальной собственности, другие документы, то мы и близко не приблизимся к этим национальным целям», — заявила Матвиенко.

Достижение этого показателя зависит ряда факторов, указала она.

«Мы одна из немногих стран развитых, у которых нет стратегии развития института интеллектуальной собственности. Мы бьёмся, Совет Федерации, уже несколько лет. То поддерживают, то не поддерживают, то некому делать», — отметила спикер Совфеда.

Достижение показателя зависит и от эффективной работы института патентных поверенных.

«Действующий в этой сфере федеральный закон носит исключительно рамочный характер и требует кардинального обновления», — указала Матвиенко.

Законопроект, направленный на совершенствование деятельности патентных поверенных, Совфедом подготовлен, отметила она.

«Прошу представителей профильных министерств, прежде всего науки и высшего образования, подключиться к работе над законопроектом с целью его скорейшего принятия», — добавила Матвиенко.