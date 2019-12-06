Нур-Султан, , 15:20 — REGNUM Договор на поставку нефти из Казахстана в Белоруссию планируется заключить в начале 2020 года. Об этом 6 декабря заявил заместитель министр энергетики Казахстана Асет Магауов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, объем поставок различными видами транспорта может составить около 3,2 млн тонн. Замминистра подчеркнул, что в настоящее время стороны уже пришли к консенсусу.

Магауов добавил, что документ может быть подписан в начале 2020 года в том случае, если все процедуры согласования пройдут успешно, и не будет неожиданных замечаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что Белоруссия планирует импортировать из Казахстана 3,5 млн тонн нефти ежегодно.

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