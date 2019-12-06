Белград, , 15:16 — REGNUM Украина сама отказалась от Крыма и от крымчан. Об этом заявила депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия») на международной конференции в Сербии.

«Фактически Украина сама отказалась от 2,5 млн крымчан. Более радикальные представители украинской власти реагируют на эту позицию ещё болезненнее — призывают уничтожать нас. Именно во время референдума различные украинские политики называли крымчан «предателями» и заявляли, что сделают Крым «безлюдным», — отметила Поклонская.

Ни одна страна на планете не имеет права быть тюрьмой для народов, подчеркнула парламентарий. Попытки оспорить результаты крымского референдума — это попытки врать самим себе и отрицать очевидное, уверена она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2014 году прошел референдум, жители Крыма высказались за воссоединение с Россией.