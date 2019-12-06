Москва, , 15:16 — REGNUM В субботу, 7 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Седьмого декабря в Сочи президент РФ Путин встретится с президентом Республики Беларусь Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны обговорят главные темы двусторонних отношений. В числе таковых — возможности углубления интеграции в контексте Союзного государства двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия не собирается и не будет входить в состав России.

Читайте ранее в этом сюжете: О политической интеграции с Россией речи не идёт — Лукашенко