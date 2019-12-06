Рим, 6 декабря 2019, 15:06 — REGNUM Правительство Италии утвердило проект закона о реформе юстиции, передает Affari Italiani в пятницу, 6 декабря.
Ключевой пункт законопроекта — сокращение предельных сроков рассмотрения дел в судах с помощью сокращения выделенного времени на каждый из этапов процесса.
Предельный срок рассмотрения уголовных дел сократится вдвое — до четырех лет.
Сроки рассмотрения дел в итальянских судах, по данным экспертов — самые продолжительные в Евросоюзе.
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