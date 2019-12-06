Рим, , 15:06 — REGNUM Правительство Италии утвердило проект закона о реформе юстиции, передает Affari Italiani в пятницу, 6 декабря.

Ключевой пункт законопроекта — сокращение предельных сроков рассмотрения дел в судах с помощью сокращения выделенного времени на каждый из этапов процесса.

Предельный срок рассмотрения уголовных дел сократится вдвое — до четырех лет.

Сроки рассмотрения дел в итальянских судах, по данным экспертов — самые продолжительные в Евросоюзе.

Читайте также: Власти Италии вновь обещают сократить длительность судебных процессов