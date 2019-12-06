Киев, , 15:08 — REGNUM Политика последних шести лет привела к тому, что часть Украины ‑ и не очень маленькая — чувствует себя «как под оккупацией», заявил сегодня, 6 декабря, украинский эксперт и журналист Вячеслав Чечило, комментируя текущую ситуацию в стране.

Эксперт констатирует, что какая-то странная на Украине «Европа» получилась.

«Миллионы людей де-факто стали гражданами второго сорта, пораженными в элементарных правах. Их даже можно безнаказанно убивать. А уж глумиться над ними, развешивать ярлыки и «перевоспитывать» — практически обязанность всех патриотов «со светлыми лицами»», — отмечает он.

«Их история объявлена неправильной. Их предки — врагами. Их язык вытесняется на законодательном уровне. Они никак не представлены во власти — их мнение игнорируют даже их собственные избранники», — добавил также журналист.

ИА REGNUM напоминает, что в начале ноября президент УкраиныВладимир Зеленскийзаявил, что так увлекся изучением украинского языка, что уже забывает родной для него русский.